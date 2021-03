Lego Vidiyo: Voor de TikTok-generatie

2021-03-02T14:00:00

2021-03-02T09:49:37

Lego is tijdloos speelgoed omdat het moeiteloos met jeugdige trends meebeweegt. Het nieuwste voorbeeld hiervan is Lego Vidiyo.

Hiermee hebben de bedenkers duidelijk de TikTokkende generatie in het vizier.  Kids maken ermee muziekvideo's in de bijbehorende app door speciale Lego-steentjes in te scannen, zogeheten Beatbits.

Met AR

De effecten daarvan zien ze dankzij augmented reality terug in hun eigen woon- of slaapkamer. Zo dansen ze samen met allerlei hippe Lego-figuurtjes mee in hun eigen Lego-creaties. We voorspellen een hit op verjaardagen!