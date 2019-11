Leuk: gratis cursus Programmeren in Scratch!

2019-11-05T15:16:20

2019-11-06T10:24:01

Met programmeren kun je niet vroeg genoeg beginnen. Speciaal voor kinderen is er Scratch, een programmeertaal die ze heel snel onder de knie krijgen en waarmee ze op een speelse manier kennismaken met ... programmeren dus. Zeiden we kinderen? Eigenlijk is Scratch voor iederéén leuk om te leren. En dat hoeft niets te kosten: in de online Tech Academy staat nu een gratis cursus Scratch klaar!

Scratch is een programmeertaal die niet met tekstopdrachten werkt, maar met blokjes. Dat maakt het laagdrempelig en verlaagt ook de kans op syntaxfouten. Omdat Scratch laagdrepelig en visueel is, kunnen kinderen vanaf een jaar of 8 er al mee aan de slag. Maar hun ouders, grootouders en/of oudere broers en zussen kunnen natuurlijk ook meedoen!

Wat ga je leren?

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Na een eerste kennismaking met Scratch en de editor maak je je eerste eigen programma. Daarbij wordt ook de structuur niet vergeten en leer je alles over input, output, variabelen en lijsten. Ook kun je na deze cursus tekenen in Scratch en er je eigen game in maken. Heb je alle 10 hoofdstukken afgerond, dan krijg je een certificaat. Klik hier om deel te nemen aan de Cursus Scratch.

Tech Academy

De Tech Academy wordt gemaakt door de redacties van ComputerTotaal, Computer Idee, Tips & Trucs en PCM. Zij hebben hun kennis en expertise gebundeld om iedereen op een begrijpelijke en laagdrempelige manier meer uit zijn computer en netwerk te laten halen. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen over Word, Excel, PowerPoin en netwerkbeheer, maar ook een lastiger onderwerp als programmeren in Python wordt duidelijk en stap voor stap uitgelegd.