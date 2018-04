LG belooft snellere Android-updates

LG wil zijn telefoons sneller van Android-updates voorzien en opent binnen het bedrijf daarvoor een speciale Software Upgrade Center. Het eerste toestel dat hier baat bij heeft, is de LG G6 uit 2017.

Binnen deze tak van het bedrijf wordt er constant gewerkt aan het testen van nieuwe Android-updates, zodat deze in de toekomst sneller uitgerold kunnen worden. De LG G6 krijgt in thuisland Zuid-Korea deze maand de update naar Android 8, andere landen volgen daarna. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend.

Android-updates laten vaak lang op zich wachten, niet alleen bij LG maar ook bij andere fabrikanten. Daarnaast is het vaak de vraag welke telefoons de nieuwste upgrades krijgen. Rond die kwestie speelt nu een rechtszaak tussen de Consumentenbond en Samsung. Een uitspraak hierover wordt in mei verwacht.

Afwachten

Volgens de laatste cijfers draait slechts 1 procent van alle Android-telefoons op Oreo. Daarin is nog niet de recente uitrol naar Samsung-smartphones meegenomen, die vorige maand op gang is gekomen. Omdat dit veruit het grootste Android-merk is, zou dat een aardige boost aan de gebruiksaantallen van Android 8 kunnen geven.