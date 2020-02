LG slaat Mobile World Congress over vanwege coronavirus-zorgen

2020-02-05T09:39:00

2020-02-05T09:40:18

Eind deze maand vindt weer het Mobile World Congress plaats, een groots evenement waar smartphone-fabrikanten ieder jaar weer groots uitpakken. LG is er dit keer niet bij vanwege zorgen rondom het coronavirus.

Het Mobile World Congress vindt plaats in Spanje, waar op het moment van schrijven slechts één coronabesmetting is geconstateerd. LG neemt toch het zekere voor het onzekere door dit jaar de beursvloer niet te bezoeken. "Honderden LG-medewerkers hoeven dan niet internationaal te reizen", stelt het bedrijf. Smartphones die men in de koker had, worden op een later tijdstip onthuld.

Een andere grote speler die het dit jaar laat afweten is ZTE, een fabrikant uit China. Daar kent het virus zijn oorsprong en eist het veruit de meeste slachtoffers, zoals te zien is op deze online wereldkaart. De vraag is nu of er een sneeuwbal-effect gaat ontstaan en ook andere partijen afhaken. De organisatie achter het MWC-evenement zegt dat de impact tot nu toe beperkt is.

Extra maatregelen

Wel neemt men maatregelen om eventuele verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Veel zaken waar mensen op een beursvloer mee in aanraking komen, worden extra goed schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zoals de vele apparaten die daar werken met touchscreens. Ook raad men bezoekers af om handen met elkaar te schudden.

Het Mobile World Congress wordt in Barcelona gehouden, van 24 t/m 27 februari.