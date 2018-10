Logitech Crayon is alternatief op Apple Pencil

2018-10-09T14:00:00

2018-10-08T16:10:50

De Logitech Crayon is in feite een goedkoper alternatief op de Apple Pencil, de veelzijdige stylus voor iPads. In eerste instantie alleen beschikbaar voor scholen, maar nu gewoon voor iedereen te koop.

Deze is even nauwkeurig en voorzien van dezelfde technologie voor het negeren van uw handpalm. Je kunt deze tijdens het tekenen gewoon op de tablet laten rusten zonder dat het apparaat in de war raakt.

Verschillen

In tegenstelling tot de Apple Pencil is de pen van Logitech niet drukgevoelig en de schrijftijd per oplaadbeurt is korter: 7 uur ten opzichte van van 12 uur.  De pen kost 69,99 euro.