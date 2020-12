Logitech Ergo M575: Trackball-muis is terug

2020-12-01T14:00:00

2020-12-01T10:11:47

In 2017 verraste Logitech vriend en vijand door - voor het eerst in zeven jaar tijd - een nieuwe trackball-muis te lanceren. Daar is nu een opvolger van uit, de Ergo M575.

De bal zou een stuk eenvoudiger te verwijderen zijn, zodat je deze af en toe fatsoenlijk kunt poetsen. De muis werkt op bluetooth of via een usb-ontvanger. De batterijduur verschilt daarbij enigszins, respectievelijk 20 of 24 maanden.

Duurzaam muizen

De zwarte variant is overigens voor de helft uit gerecycled plastic vervaardigd, de witte voor 21 procent. Beide zijn even duur, namelijk 49,99 euro.