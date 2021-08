Logitech G335-hoofdtelefoon: Lichter, kleurrijker, goedkoper

2021-08-12T10:00:00

2021-08-12T09:20:16

Logitechs nieuwe G335-gaminghoofdtelefoon is een lichtere versie van het populaire G733-model, met een gewicht van 240 gram.

Andere verschillen tussen de twee: ledverlichting is achterwege gelaten en de G335 is niet draadloos. Voordeel daaraan is wel dat deze meer bescheiden variant ongeveer de helft goedkoper is.

Automatisch op stil

Handig is daarnaast dat de microfoon automatisch geluid dempt zodra deze omhoog geschoven wordt, flip-to-mute noemt de fabrikant dat. De uitgesproken kleuren vallen eveneens in positieve zin op.