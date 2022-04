Logitech Lift is een verticale, ergonomische muis

2022-04-20T09:17:42

2022-04-20T09:18:26

Logitech kondigt de Lift aan. Dit is een verticale, ergonomische muis die beschikbaar is in drie kleuren. Er is ook een linkshandige variant beschikbaar.

De Logitech Lift is een draadloze muis waarmee je heel de dag comfortabel mee moet kunnen werken. De muis is met name bedoeld voor mensen met kleine tot middelgrote handen. De drie beschikbare kleuren zijn roze, grafiet en gebroken wit.

De grafietkleur is tevens beschikbaar als linkshandige versie. Omdat het een ergonomische muis betreft, is de kans klein dat je er rsi-klachten aan overhoudt na het gebruik.

De Logitech Lift

Lift is de nieuwste toevoeging aan de Ergo-serie van Logitech, dat in het teken staat van mensgerichte en wetenschappelijk onderbouwde benadering van productontwerp. De muis is ontworpen met behulp van verschillende testrondes geleid door Logitech's Ergo Lab en werd daarna door ergonomische instellingen met een stempel van goedkeuring beloond.

De draadloze muis heeft natuurlijk meer te bieden. Zo is er een zachte rubberen grip en duimsteun en moet de verticale hoek van 57 graden zorgen voor een comfortabele grip, die de pols ontlast. Je pols bevindt zich namelijk in een natuurlijke positie.

Je koppelt de Logitech Lift via bluetooth low-energy en de Logi Bolt USB-ontvanger aan Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS en Android.

Prijs en beschikbaarheid

Lift is vanaf 25 april 2022 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 79,99 euro.