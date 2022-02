Logitech Signature M650-muis geschikt voor iedere hand

2022-02-17T10:00:00

2022-02-14T16:17:32

Iedere hand is uniek en daar heeft Logitech met zijn Signature M650-muis enigszins rekening gehouden. Want naast het standaard model is-ie ook verkrijgbaar als Large-versie en als variant voor linkshandigen.

Deels is deze muis uit gerecycled plastic vervaardigd. Verbinden werkt dankzij bluetooth of een usb-receiver, terwijl-ie op een AA-batterij twee jaar meegaat.

Muizen in stilte

Het klikgeluid is tot een minimum beperkt, zodat je er collega's of studiegenoten niet mee stoort. Deze muis is ook te koop in het wit en in het zwart. Elke versie kost evenveel, namelijk 44,99 euro.