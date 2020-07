Luide strandfeestjes met Sony's SRS-XB33-speaker

2020-07-23T10:00:00

2020-07-23T09:48:36

Wanneer het weer volop zomer is, introduceren veel bedrijven nieuwe bluetooth-speakers die voor buitengebruik geschikt zijn. Zo ook Sony met deze SRS-XB33-luidspreker.

Deze speaker is waterdicht en kan daardoor na een dagje aan het strand eenvoudig afgespoeld worden. Weg met die zandkorrels. De ingebouwde ledverlichting is vooral in de avond een leuk extraatje.

Feestje bouwen

Voor het bouwen van een feestje is deze speaker daarbij goed geschikt, omdat de bas extra aangedikt is. De accuduur is maximaal 24 uur en luisteren gaat via een bluetooth-verbinding. De adviesprijs is 150 euro.