Malafide PostNL-app steelt bankgegevens

2018-11-07T09:50:00

2018-11-07T10:05:38

Beveiligingsbedrijf ESET waarschuwt voor een malafide PostNL-app die in omloop is. Eenmaal geïnstalleerd functioneert deze als keylogger. Cybercriminelen kunnen dan meelezen met alles wat je op je smartphone invoert, bijvoorbeeld tijdens het internetbankieren.

De malware wordt verspreid via sms'jes en sociale media. De app krijgt toegang tot het adresboek van slachtoffers en wordt op die manier naar nog meer mensen verzonden. De malware valt onder de BankBot-familie. Het virus onderschept specifiek betaalgegevens die worden ingevoerd in internetbankieren-apps of apps van webwinkels en betaaldiensten.

Verspreiding

Onderzoekers van ESET weten nog niet wie er achter de malware zit. Wel is bekend dat meer dan 600 Nederlanders de link naar de app op hun mobiel hebben geopend. Of zij de app daarna ook daadwerkelijk hebben geïnstalleerd, is niet duidelijk.