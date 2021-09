Malware vermomt zich het vaakst als deze populaire games

Antivirusfirma Kaspersky waarschuwt voor virussen die zich voordoen als legitieme game-downloads. Vooral Minecraft, The Sims 4, Fortnite en Grand Theft Auto blijken hier gevoelig voor. Download deze spellen dus alleen via officiële verkoopkanalen, luidt het advies.

De afgelopen negen maanden detecteerde en blokkeerde de antivirussoftware van Kaspersky 5,8 miljoen malware-aanvallen, waarbij de schadelijke software zich als populaire game vermomde. Met 3 miljoen detecties op de teller wordt Minecraft veruit het vaakst misbruikt voor dit doeleinde. Van dit spel bestaan verschillende versies, wat het ingewikkeld maakt voor nieuwe spelers om de juiste variant te downloaden. Cybercriminelen helpen dan ook maar wat graag malafide downloaders ervan de wereld in.

Naast Minecraft wordt de top 5 aangevuld met respectievelijk The Sims 4, PUBG, Fortnite en Grand Theft Auto V. Vooral in het tweede kwartaal van 2020 kwamen dit soort aanvallen vaak voor, Kaspersky meette een stijging van 66 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat zou te maken hebben met coronagerelateerde lockdowns wereldwijd, waardoor meer mensen gedwongen thuis zaten en ze vaker naar games grepen ter entertainment. Verspreiders van malware spelen graag op de actualiteit in.

Bankgegevens stelen

De schade die de virussen aanrichten, varieert. Het merendeel is ontworpen om andere schadelijke software op het besmette systeem te installeren. Maar ook trojans die bankgegevens buit wilden maken, zijn gespot. Overigens lopen niet alleen pc-gamers gevaar, bij het onderzoek is ook gekeken naar nep-apps voor smartphones. Meestal komen deze binnen via sideloading, dat wil zeggen dat ze niet vanuit de Play Store of App Store worden gedownload.