Malwarebytes 4.0 met nieuwe interface nu te downloaden

2019-11-06T11:08:00

2019-11-06T10:55:03

Malwarebytes 4.0 is uit en deze versie van het bekende antivirusprogramma kenmerkt zich door een hele nieuwe interface. De software ziet er daardoor frisser en overzichtelijker uit.

Momenteel krijgen huidige Malwarebytes-gebruikers deze variant nog niet automatisch binnen, ook niet als ze binnen het programma handmatig een update uitvoeren. Upgraden naar Malwarebytes 4.0 kan alleen nog maar door via de site van Malwarebytes het losse installatiebestand te downloaden en te installeren.

Eén van de nieuwe menu's toont in een cirkeldiagram welke soorten infecties door de software zijn tegengehouden. Daar wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen 'kwaadaardige websites', malware en ransomware. Niet alleen op je eigen pc, maar ook wereldwijd. Verschillende Malwarebytes-onderdelen zijn hier afzonderlijk in te schakelen of juist uit te zetten.

Betaalde functies

Voor de meeste functies geldt nog steeds dat een abonnement moet worden afgesloten. De gratis variant van Malwarebytes kan geïnfecteerde bestanden op je pc vinden en ze verwijderen, maar de betaalde versie biedt 'realtime' bescherming in het kader van 'voorkomen is beter dan genezen'. Malwarebytes Premium kost 39,99 per jaar en is 14 dagen gratis te proberen.

In Malwarebytes 4.0 is niet alleen aan de interface gesleuteld, ook de werking van de software is verbeterd. Zo zou een virusscan het systeem voor de helft minder moeten belasten. Ook vervangt het programma de ingebouwde antivirus-instellingen van Windows. Malwarebytes is dan de primaire virus-bescherming op het systeem, in plaats van Windows Defender zelf.