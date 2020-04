Marktplaats organiseert digitale vrijmarkt voor Woningsdag

2020-04-27T10:25:00

2020-04-27T10:30:25

Veel typische koningsdagactiviteiten zijn dit jaar afgelast vanwege de coronacrisis, waaronder ook vrijmarkten door heel het land. Marktplaats organiseert een online alternatief, in samenwerking met stichting KiKa. KiKa zet zich in voor kinderen met kanker.

Op de site van Marktplaats vind je vandaag een nieuwe sectie voor deze zogeheten VrijMarktplaats. Bedoeling is dat je je tweedehands spulletjes bij elkaar op een kleedje legt en daar een advertentie voor aanmaakt, inclusief foto. Je kunt ook de kleedjes van de mensen in je buurt bekijken. Hiervoor heb je wel een Marktplaats-account nodig, zodat de site je locatie weet.

We zien veel speelgoed, kinderkleding en boeken voorbij komen. Een goed verhaal en duidelijke foto's zijn van belang als je online op wilt vallen. Lees meer online-verkooptips bij onze collega's van Computer!Totaal.

Goed doel

Marktplaats roept op om een deel van je opbrengt aan KiKa te doneren. Dit kan uiteraard ook als je niets verkoopt en gewoon een bijdrage aan dit goede doel wilt leveren. Daarnaast zijn er 'VIP-kleedjes', daarvan gaat het volledige verkoopbedrag naar KiKa.

Bij het ophalen of afgeven van je spullen is het van belang dat je de RIVM-richtlijnen blijft aanhouden. Houd afstand van elkaar en betaal het liefst met iDEAL, zodat je geen contant geld hoeft uit te wisselen. Lees hier meer informatie over veilige tweedehands verkoop in het huidige coronaklimaat.