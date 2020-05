Marshall Uxbridge Voice: Instap-speaker met Google Assistent

2020-05-05T10:00:00

2020-05-05T08:45:58

Speakers van het merk Marshall zien er stijlvol uit maar er hangen vaak forse prijskaartjes aan. De nieuwe Uxbridge Voice dient nu als enigszins betaalbaar instapmodel.

Het betreft een draadloze mono-speaker met ondersteuning voor de Google Assistent. Bediening kan via spraakcommando's of gewoon via de smartphone. De knoppen aan de bovenzijde zijn ook een optie.

Afstellen

Hiermee zijn o.a. de lage tonen in te dammen. Of juist aan te dikken, wat je zelf het liefste hoort. De luidspreker is tenslotte nog te koppelen aan andere modellen van het merk, voor in een multiroom-opzet.

De Uxbridge Voice wordt verkocht voor 199 euro.