Maximale snelheid en flitsers voortaan in Google Maps

2019-05-31T09:45:00

2019-05-31T09:39:45

Google Maps toont voortaan snelheidslimieten en flitspalen ook in Nederland. Navigatiesystemen zoals die van TomTom hebben deze functie al langer en dat geldt ook voor Waze, de navigatie-app die sinds 2013 onderdeel is van Google.

Tijdens het rijden zie je links onderin beeld een snelheidsbord met de maximale snelheid op je huidige route. Flitspalen en mobiele flitsers worden daarnaast aangeduid door een icoontje van een camera. Alleen op Android kunnen Maps-gebruikers zelf informatie over flitsers melden, maar die is daarna zowel in Google Maps voor Android als voor iOS terug te zien.

Beide functies zijn nog niet live in onze buurlanden, dus daar moet je vooralsnog op de borden langs de weg blijven vertrouwen.

Populaire gerechten

Ook nieuw in Google Maps is de optie om van restaurants de populairste gerechten op te vragen. Die info is afhankelijk van reviews en foto's die Maps-gebruikers achterlaten. Door middel van kunstmatige intelligentie wordt een selectie gemaakt. Voortaan heeft het fotograferen van je steak of een bord pasta dus daadwerkelijk nut!