McDonald's brengt spraakherkenning naar McDrive

2019-09-11T10:37:00

2019-09-11T10:23:39

Fastfood-keten McDonalds heeft een start-up overgenomen die zich in spraakherkenning specialiseert. Bedoeling is dat de praatpalen van de McDrive in de toekomst met die techniek worden uitgerust.

We zijn nu nog gewend dat we een medewerker 'aan de lijn' krijgen zodra we bij een praatpaal stoppen om een bestelling door te geven. Dat uit zich regelmatig in twee partijen die langs elkaar en door elkaar heen praten en dat moet dus efficiënter kunnen. Straks luistert een computer mee en zet deze je bestelling door. De AI is getraind om verschillende talen, accenten en complexe zinnen te kunnen verstaan.

AI weet wat je wil

In de Verenigde Staten en Australië helpt kunstmatige intelligentie reeds bij het samenstellen van menu's. Op basis van onder meer het huidige tijdstip, populaire broodjes van het moment en het dagelijkse weer worden de menu-items op de reclameborden aangepast. McDonalds richt nu officieel een interne afdeling op die helemaal draait om dit soort technologische ontwikkelingen, MD Tech Labs.

Naar verwachting zijn de vernieuwde praatpalen al vanaf volgend jaar onderdeel van alle Amerikaanse McDrive's. Mogelijk betekent dit ook dat er vanaf dan minder behoefte is aan menselijke medewerkers.