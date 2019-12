Meer dan 200.000 beveiligingscamera's in openbare ruimte

In de Nederlandse straten hangen minstens 228.530 beveiligingscamera's. Een aanzienlijk deel daarvan filmt de openbare weg, krap 90 procent. De meeste camera's zijn afkomstig van bedrijven.

De aantallen blijken uit een inventarisatie van VPNgids.nl op basis van de cameradatabank van de politie. Dankzij het project Camera in Beeld kan iedereen zijn security-camera bij de Nederlandse autoriteiten registreren. Bij het oplossen van misdaden kan men dan sneller beeldmateriaal van opnames uit de buurt opvragen.

Het daadwerkelijke aantal camera's in Nederland ligt dus nog hoger dan bovengenoemd getal. Niet iedereen meldt zijn camera bij dit initiatief aan. Het is namelijk niet verplicht. 80 procent van de camera's houdt bedrijfspanden in de gaten. 7,5 procent is afkomstig van gemeenten en zo'n 12 procent valt onder particulier gebruik.

Meeste in Amsterdam

De meeste camera's bevinden zich in Amsterdam, namelijk 21.816 stuks. Dat komt neer op 99 camera's per vierkante kilometer. Nijmegen (95 camera's) en Amersfoort (70 camera's) ronden de top drie af. Wordt gekeken naar de gemeente met de meeste camera's, dan steekt Haarlemmermeer er met 4.683 camera's met kop en schouders bovenuit. Dit omdat Schiphol daar te vinden is.

Op de site van VPNgids kun je overigens nagaan hoeveel security-camera's jouw gemeente rijk is. Met de kanttekening dat het een schatting betreft, omdat ook gemeentes niet consistent hun camera's bij Camera in Beeld registereren.