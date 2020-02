Meer dan 21.000 boetes voor appen op de fiets

2020-02-12T09:48:00

2020-02-12T11:37:59

Sinds juli vorig jaar is het bij wet verboden om te appen tijdens het fietsen. Heel wat mensen hebben dat aan den lijve ondervonden. Er zijn tussen juli en december van 2019 meer dan 21.000 boetes voor uitgeschreven.

21.327 boetes, om precies te zijn. Overtreders mogen er 95 euro voor aftikken. Handhavers kunnen lastig zien wat je op je telefoon aan het doen bent. Het app-verbod geldt dan ook breder, je mag je telefoon helemaal niet in de hand houden terwijl je fietst. Er op kijken mag wel, maar alleen als het toestel in een houder zit. Ook muziek luisteren is toegestaan.

Toename verkeersdoden

In 2018 werd een flinke toename in het aantal verkeersdoden opgemerkt ten opzichte van voorgaande jaren. Deels zou dat te wijten zijn smartphone-gebruik in het verkeer. Bestuurders raken afgeleid door een binnengekomen berichtje en letten daardoor niet meer op de weg. Onlangs bleek uit onderzoek overigens nog dat een telefoon in een houder even gevaarlijk is als een smartphone in de hand.