Menselijke fouten oorzaak dodelijk ongeval met zelfrijdende Uber

2019-11-20T10:51:00

2019-11-20T10:42:43

Het dodelijke ongeval waarbij een overstekende voetganger overleed na een botsing met een zelfrijdende personenauto van Uber, is voornamelijk aan menselijke fouten te wijten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het National Transportation Safety Board (NTSB).

Vorig jaar maart kwam een 49-jarige vrouw om het leven nadat ze tijdens het oversteken geschept werd door een zelfrijdend voertuig van Uber. Al snel werd toen duidelijk dat de persoon die op dat moment achter het stuur zat, niet op de weg aan het letten was maar op haar telefoon zat te kijken. Om enkel haar de schuld te geven, is echter te kort door de bocht, concludeert het NTSB nu.

Een van de observaties uit het onderzoek is dat de software van de autonome Volvo de overstekende vrouw niet op tijd als zodanig identificeerde. Ze stak namelijk niet over op een zebrapad. Het noodrem-mechanisme werd daardoor niet in werking gezet.

Dit zou normaal gesproken het moment moeten zijn voor de Uber-chauffeur om handmatig in te grijpen, maar zij werd afgeleid door haar smartphone. Daarop was ze The Voice aan het kijken. Ten tijde van de botsing had de Uber-wagen een snelheid van zo'n 60 km/u. De vrouw die aan haar verwondingen overleed, bleek onder invloed van drugs te zijn geweest.

Meerdere schuldigen

Het NTSB legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de bedrijfscultuur van Uber. Die zou destijds te weinig gericht zijn op het veiligheidsaspect van tests met zelfrijdende auto's en het naleven van het beleid. Kort daarvoor was onder meer besloten dat één bestuurder per voertuig in geval van nood wel genoeg was, eerder waren dat er nog twee.

Ook het bestuur van de staat Arizona, waar het ongeval plaatsvond, kreeg een veeg uit de pan. Men zou er strenger op moeten toezien dat een partij als Uber een duidelijk beveiligingsbeleid heeft. Het delen daarvan zou verplicht moeten zijn, nu is dat nog op vrijwillige basis. Pas na dit akkoord zou een dergelijk bedrijf zelfrijdende voertuigen op de openbare wegen mogen testen.

Schikking

Uber heeft een schikking getroffen met de familie van de overleden vrouw. De 'bestuurder' van het voertuig wordt verder niet juridisch vervolgd. Ze was tijdens de rit niet onder invloed en had daarnaast de juiste papieren om achter het stuur te mogen zitten. Het NTSB prees verder de welwillendheid van Uber om de precieze oorzaak van het ongeluk te achterhalen.