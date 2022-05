Met dit gamingbed speel je na het ontwaken meteen door

2022-05-10T10:00:00

2022-05-10T08:55:19

Een gemotoriseerd gamingbed, verzin het maar eens. Toch komt de Japanse meubelmaker Bauhütte ermee op de proppen.

Het hoofdeinde is met een afstandsbediening helemaal omlaag te kantelen, zodat je na het gamen direct onderuit kunt zakken. Of bij ontwaken meteen rechtop achter je pc zit. Ook het voeteneinde is in een comfortabele hoek te positioneren.

Ruimtebesparend

Ultieme luiheid? Wellicht. Maar het bespaart ook de nodige ruimte en zou dus zomaar eens een uitkomst kunnen zijn voor Japanse jongeren, die dikwijls in uiterst krappe appartementjes wonen.