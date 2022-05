Meta past privacybeleid aan, status quo blijft

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en en WhatsApp, past zijn privacybeleid aan. De status quo blijft echter behouden.

Het bedrijf voert vooralsnog geen noemenswaardige veranderingen door, maar staat voornamelijk in het teken van toegankelijkheid. Het is de bedoeling dat gebruikers de voorwaarden en producten beter begrijpen na het lezen van het beleid.

Daarnaast wil Meta duidelijk maken dat het geen nieuwe manieren van dataverzameling aanboort. Ook verkoopt het jouw informatie nog steeds niet.

Een welkome verandering?

Dat Meta geen andere opties raadpleegt als het gaat om gegevensverzameling, is op zich goed nieuws. Dat de status quo blijft behouden, is toch wat minder. Onder meer Facebook sluist een hoop gegevens van gebruikers door naar grote advertentiepartijen. De huidige gang van zaken is dus in de basis al niet goed voor je privacy. Zo kun je het ook bekijken.

Dat gezegd hebbende is deze versie van het privacybeleid wel de meest toegankelijke versie tot op heden. Het bedrijf voerde in 2014 en 2018 ook al dit soort veranderingen door. Daardoor krijgen gebruikers steeds beter zich op waar ze precies mee akkoord gaan, mits ze natuurlijk de moeite nemen om het privacybeleid door te nemen.

Het vernieuwde beleid geldt voor Facebook, Instagram, Messenger en andere Meta-producten, maar niet voor WhatsApp, Messender Kids en Quest-apparaten; die hebben namelijk hun eigen beleid.