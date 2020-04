Microsoft 365: Office-abonnementen gaan op de schop

2020-04-01T10:01:00

2020-04-01T11:03:52

Microsoft biedt verschillende manieren om Office-software af te nemen, waaronder op abonnementsbasis met Office 365. Deze versie gaat vanaf 21 april als Microsoft 365 door het leven. Wat zijn daarvan de opties?

De prijzen van de abonnementen veranderen niet. Dat betekent dat je als huidige abonnee geen verschil gaat merken in je portemonnee maar straks wel enkele nieuwe functies erbij krijgt. Waarover verderop meer.

Office 365 Personal wordt Microsoft 365 Personal

Office 365 Personal is het goedkoopste abonnement. Dat bestaat uit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher en Access. Je krijgt ook 1 TB cloudopslag bij OneDrive en maandelijks 60 'gratis' Skype-belminuten.

Office 365 Personal heet straks Microsoft 365 Personal en kost 69 euro per jaar / 7 euro per maand.

Office 365 Home wordt Office 365 Family

Wil je de Office op meerdere pc's installeren, dan is er Office 365 Home. Je krijgt ermee toegang tot dezelfde Office-software, maar dan te gebruiken op zes verschillende apparaten. Bijkomend voordeel is dat de 1 TB cloudopslag per persoon geldt. In totaal kun je dus 6 TB aan bestanden in Microsofts cloud parkeren.

Office 365 Home heet straks Microsoft 365 Family en kost 99 euro per jaar / 10 euro per maand, met proefperiode van 1 maand.

Zakelijke abonnementen

Ook de zakelijke abonnementen krijgen een naamswijziging. Office 365 Business Premium wordt Microsoft 365 Business Standard en Office 365 Business Essentials wordt Microsoft 365 Business Basic. Hier horen extra programma's bij zoals de vergadersoftware Teams en toegang tot Exchange.

Hulp bij schrijven en presenteren

Microsoft kondigt daarnaast een boel nieuwe functies aan voor Microsoft 365-abonnees. Zo is Family Safety een app die ouders de schermtijd van hun kinderen laat monitoren en eventueel laat beperken. Dat wordt bijgehouden op alle apparaten met een verbonden Microsoft-account, zodat een completer beeld geschetst wordt. Ook zie je welke programma's er gebruikt zijn en is er te zien waar iemand zich bevindt. Zo houd je een oogje in het zeil wanneer je kind van school vertrekt, bijvoorbeeld.

In Word wordt de Editor-functie uitgebeider. Deze helpt je beter te schrijven met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt o.a. gekeken naar zinsstructuur en woordherhaling. PowerPoint helpt je niet alleen bij het maken van presentaties maar ook bij het geven ervan. Lees je dia's hardop voor (in je microfoon) en AI analyseert of je stem niet te monotoon is, of dat je veel 'uuhs' laat vallen. Microsoft noemt dit de Presentatiecoach.

Excel laat je tot slot onder meer een koppeling met je bank maken, om zo veel eenvoudiger je transacties in te laden. Aan zo'n functie zitten nogal wat juridische haken en ogen. Daarom is deze functie in eerste instantie enkel voor Amerikaanse Office 365-abonnees beschikbaar.

Office 2019 eenmalig aanschaffen

Wil je liever geen abonnement, dan blijft Office 2019 ook los te koop. Je betaalt dan eenmalig 149 euro voor enkel Word, Excel en PowerPoint, die je op één pc kunt installeren. Deze variant van de software wordt verder niet up-to-date gehouden met de nieuwste functies en verbeteringen. Kies wijselijk.