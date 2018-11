Microsoft brengt oktober-update Windows 10 opnieuw uit

2018-11-14T10:21:00

2018-11-14T10:10:38

Microsoft is opnieuw de uitrol van de oktober-update voor Windows 10 gestart, enkele weken nadat deze tijdelijk werd teruggefloten. Een bug waardoor gebruikers zomaar persoonlijke bestanden verloren, is inmiddels verholpen.

Het bedrijf zegt de afgelopen periode naast interne tests ook de diagnostische gegevens van miljoenen Windows Insiders te hebben gecheckt. Uit die data kwam naar voren dat verdwijnende bestanden tot de verleden tijd behoren. Daarom durft men de oktober-update nu alsnog uit te geven voor reguliere gebruikers.

Andere fouten

Opvallend is dat deze nieuwe versie van de oktober-update alsnog niet helemaal vrij van fouten is. Zo kan het voorkomen dat je geen standaard-programma's meer kunt toewijzen voor het openen van bestanden. Hiervoor komt later deze maand opnieuw een update uit. Als het goed is. Vertrouw je het niet helemaal, dan kun je het automatische installeren van de update uitstellen.

Updates uitstellen

Een van de manieren waarop je dit kunt doen, werkt al volgt. Open het startmenu en typ 'services' in (zonder aanhalingstekens). Start het programma dat tevoorschijn komt. Scrol in de lijst omlaag naar Windows Update en klik er met de rechtermuisknop op. Kies Eigenschappen. Onder Opstarttype klik je vervolgens op Uitgeschakeld. Sluit af met OK.