Microsoft Edge-browser in de kern op de schop

Om ervoor te zorgen dat Edge concurrerende browsers bij kan benen, neemt Microsoft de standaard browser van Windows 10 in de kern op de schop. Binnenkort draait deze op een nieuwe engine, namelijk Chromium. Net zoals Google Chrome.

Edge draaide tot dusver op EdgeHTML, gebouwd door Microsoft zelf. En gebaseerd op Trident, dat eerder voor Internet Explorer werd gebruikt. Voor Microsoft zelf een logische zet om de touwtjes in eigen handen te houden, maar voor website-bouwers juist vervelend. Zij moesten hun websites altijd speciaal optimaliseren voor Edge, een browser die bovendien niet voor Mac beschikbaar is. Extra lastig dus voor webdesigners die juist op een Mac werken.

Roer om

Het is de Edge-browser sinds de lancering in 2015 nog niet gelukt om marktaandeel af te snoepen van de meeste andere browsers. Zelfs Internet Explorer wordt vandaag de dag vaker gebruikt dan Edge. Na jaren kwakkelen besluit Microsoft nu dan ook het roer flink om te gooien. Door voort te bouwen op Chromium komt het bedrijf niet alleen ontwikkelaars tegemoet, ook gebruikers zelf hebben straks baat bij een stabielere browser met sites die vaker laden zoals ze horen.

Het zorgt er ook voor dat Edge ondersteuning krijgt voor duizenden Chrome-extensies. Er zijn al wel extensies uit voor de huidige versie van Edge, maar tot op heden zijn dat er een stuk minder omdat ze speciaal voor de browser gebouwd moesten worden. Veel makers van extensies vonden dat niet de moeite waard, vanwege de kleine userbase van Edge. Dit kip-en-het-ei verhaal is straks verleden tijd.

Ook voor Windows 7 en 8

Tot slot is van belang dat Edge binnenkort niet meer een UWP-app is, maar 'gewoon' Win32-software. Dat betekent dat de browser straks ook te installeren is op oudere Windows-versies, waaronder nog Windows 7 en 8. In een later stadium volgt ook een Mac-versie. Alle aanpassingen vinden onder de motorkap plaats, als Edge-gebruiker hoef je verder niets te doen. De herboren Edge-browser komt vanzelf je kant op.