Microsoft houdt moordend Windows update-tempo niet vol

2019-07-03T10:03:00

2019-07-03T09:57:54

De tweede 'grote' update voor Windows 10 dit jaar is een stuk kleinschaliger van aard dan gebruikelijk. Zo worden er geen nieuwe functies geïntroduceerd, maar staat de september-update in het teken van optimalisatie.

Toen Windows 10 in 2015 lanceerde, voelde het besturingssysteem nog niet helemaal af. Maar dat was ook niet meteen de bedoeling van Microsoft, dat Windows 10 zag als een platform dat aan de lopende band updates zou krijgen. Naast de maandelijkse veiligheidsupdates uitte dat zich ook in twee 'feature updates', eentje in de lente en eentje in de herfst.

Om ervoor te zorgen dat de updates tijdig getest werden, werd het Windows Insider-programma in het leven geroepen. Wie zich daarvoor inschreef, ontving updates al eerder zodat Microsoft de feedback kon gebruiken voor het opsporen van bugs. Die zouden uiteindelijk dan niet hun weg vinden naar het grote publiek. In theorie slim bekeken, maar de praktijk bleek weerbarstig.

Inhaalslag

Inmiddels weten we dat het met grote Windows-updates alsnog regelmatig mis gaat. Met de oktober-update van 2018 liep het dusdanig spaak dat deze uitgesteld moest worden naar november. Veel standaard gebruikers hebben deze update nog steeds niet geïnstalleerd, laat staan systeembeheerders die een hele vloot Windows 10-pc's onder hun hoede hebben.

Daarom wordt voor de komende update even op de rem getrapt. 19H2, zoals de codenaam luidt, focust op het stabiliseren van Windows 10 na de voorgaande update. Omdat er geen rigoureuze aanpassingen worden doorgevoerd, is de installatie ervan ook sneller. Je hoeft er geen half uur voor uit te trekken en de pc wordt ook niet meerdere malen opnieuw opgestart.

Microsoft sleutelt al langer aan het update-proces, dat veelal als agressief wordt ervaren. Pas sinds kort hebben bijvoorbeeld Windows 10 Home-gebruikers meer opties om updates voor een langere tijd uit te stellen. De aankomende update volgt die trend door minder ambitieus te zijn. Maar als dit leidt tot een vlottere overgang, juichen we dat alleen maar toe.