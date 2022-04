Microsoft kondigt tabbladen voor Verkenner Windows 11 aan

2022-04-06T09:07:43

2022-04-06T09:10:58

Microsoft laat weten dat de Verkenner van Windows 11 “binnenkort” toegang krijgt tot tabbladen. Daarmee is de kogel officieel door de kerk.

Het werd enkele weken geleden al duidelijk dat Microsoft werkt aan deze functionaliteit voor Windows 11, omdat die opdook in een testversie van het besturingssysteem. Echter, destijds maakte het bedrijf uit Redmond er officieel geen melding van.

Maar daar is nu dus verandering in gekomen, zo laat Microsoft weten tijdens een evenement dat in het teken staat van hybride werken.

Verkenner Windows 11 op de schop

De Verkenner van Windows 11 gaat dus op de schop. Dankzij de tabbladen is het mogelijk meerdere mappen te openen in één Verkenner-venster. Dit is overigens niet de eerste keer dat Microsoft dit probeert. Jaren geleden werkte de softwaregigant eveneens aan dit project, toen nog voor Windows 10. De functie, genaamd Sets, werd echter nooit uitgebracht.

Daarnaast krijgt de Verkenner een landingspagina met daarop snelkoppelingen naar typische Snelle toegang-mappen. Ook zie je hier recent aangepaste documenten, evenals je favorieten staan. Verder komen er extra deelopties aan, waardoor bestanden delen met contacten via Microsoft Teams, OneDrive en Outlook gemakkelijker moet worden.

Op moment van schrijven is het helaas nog niet duidelijk wanneer de nieuwe opties arriveren. Microsoft test de aanpassingen nu in het openbaar, maar heeft vooralsnog geen releasedatum gegeven.