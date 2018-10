Microsoft lost problemen Windows 10-update op

2018-10-10T11:12:21

2018-10-10T13:27:53

Microsoft heeft het probleem rond de Oktober-update van Windows 10 opgelost. Bij een eerdere update werden in sommige gevallen persoonlijke bestanden van gebruikers verwijderd. Binnen enkele weken verschijnt een nieuwe versie van de Oktober-update.

Bij de eerste versie van de Oktober-update kon het voorkomen dat persoonlijke bestanden van gebruikers werden verwijderd. Dat kwam voor bij gebruikers die hebben opgegeven dat de standaardmap met documenten op een andere locatie staan dan de in Windows 10 gebruikelijke plek, namelijk de map C:\<gebruikersnaam>\Documenten. Als een gebruiker via de eigenschappen van die map heeft aangegeven dat de bestanden op een andere locatie moeten staan, bijvoorbeeld op de D:-schijf, dan kan het voorkomen dat de bestanden die nog wel in de orginele map stonden, worden verwijderd.

Oplossing

Microsoft heeft de bug nu opgelost. De nieuwe update is echter nog niet beschikbaar voor het algemene publiek, maar wordt eerst uitgerold naar testers in het Windows 10 Insider-programma. Pas als die uitrol succesvol is, zal Microsoft de update binnen enkele weken beschikbaar maken voor alle Windows 10-gebruikers.