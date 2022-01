Microsoft lost Windows-problemen met vpn’s en servers op

2022-01-19T09:29:01

2022-01-19T09:30:52

Microsoft brengt een out of band-update uit die de problemen oplost die veroorzaakt zijn door de vorige week verschenen Windows Update tijdens Patch Tuesday.

De januari-update voor Windows bracht problemen met zich mee, waardoor sommige virtual private networks niet meer werken en domain controllers onverwacht opnieuw opgestart werden. De Windows Server 2012 kwam vast te zitten in een bootloop en ondertussen werden sommige harde schijven onbruikbaar gemaakt. IT-admins werden gedwongen terug te gaan naar een vorige versie van Windows, waardoor veel servers opeens deels onbeschermd waren.

Update is niet zaligmakend

De update die Microsoft nu uitbrengt, is niet zaligmakend. De admins moeten namelijk eerst de Windows Update installeren die voor problemen zorgt. En dat is reden tot zorg, omdat de eerdergenoemde problemen dan alsnog kunnen optreden. Daarbij komt dat ze de toegang kunnen verliezen tot harde schijven die geformatteerd zijn als ReFS (Resilient File System).

Voordat de updates geïnstalleerd kunnen worden, moeten admins de data eerst migreren naar fixed drives. Had Microsoft dit probleem niet eerder aangekaart, dan hadden de IT-admins wellicht gedacht dat de schijven kapot zouden zijn. Met als gevolg dat ze geformatteerd zouden worden naar NTFS, waardoor ze alle data zouden kwijtraken.

De out of band-update (ook wel bekend als oob-update, een update die naast de reguliere updates verschijnt) is nu te downloaden voor admins met toegang tot Microsofts updatecatalogus. Ze zijn in te laden bij Windows Server Update Services. Bovendien zijn sommige fixes nu beschikbaar voor Windows 11 en Windows 10 als een optionele update.