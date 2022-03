Microsoft maakt Windows 11 milieuvriendelijker

2022-03-04T09:04:51

2022-03-04T09:19:03

Microsoft brengt deze week een update uit voor testers die het besturingssysteem ietwat milieuvriendelijker maakt dankzij een specifieke optie.

Sinds deze week kunnen Windows 11-testers een nieuwe build downloaden voor hun besturingssysteem. De update is beschikbaar via het Dev-kanaal. Wanneer je de update binnenhaalt, dan kun je Windows iets milieuvriendelijker instellen dan nu het geval is, door Windows Updates op specifieke momenten uit te voeren.

Windows 11-updates en het milieu

Windows 11 updatet computersysteem, zoals desktops of laptops waarvan de stekker in het stopcontact zit, op het moment dat er schone of groene energie beschikbaar is. De update wordt op de achtergrond uitgevoerd wanneer er bijvoorbeeld meer zonne- of windenergie beschikbaar is op een dag.

Daarvoor houdt het systeem rekening met data die afkomstig is van Electricitymap of Watttime. Het is niet duidelijk hoeveel stroom Microsoft hiermee wil besparen. Mocht je dit geen fijn idee vinden, dan kun je update alsnog uitvoeren op het moment waarop je dat zelf wil.

Windows 11-Insiderbuild 22567 biedt daarnaast nog wat andere mogelijkheden aan. Zo moet het beheer van je Microsoft 365-abonnement toegankelijker worden binnen de Instellingenapplicatie. Zo krijg je duidelijk te zien wat de voordelen van zo’n abonnement zijn, evenals alle details met betrekking tot de betalingen.

Verder is het zo dat het Openen met-menu, waarmee je een bestand met een ander programma dan gebruikelijk opent, nu aangepast is en de designrichtlijnen van Windows 11 volgt. En Smart App Control is een gloednieuwe beveiligingsoptie die een verbeterde beveiliging moet aanbieden tegen apps die de computer niet vertrouwt. Het is nog niet duidelijk of Microsoft al deze opties ook uitrolt naar alle gebruikers; de tijd zal het leren.