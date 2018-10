Microsoft: 'Meer bewustwording rond helpdesk-frauders'

2018-10-17T10:17:00

2018-10-17T10:34:44

Microsoft belt je niet zomaar op om te melden er een probleem is geconstateerd met je computer. Met die boodschap vergroot het bedrijf al een poosje de bewustwording rond helpdesk-frauders, en dat lijkt nu effect te hebben. Minder mensen trappen er in dan twee jaar geleden.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder zestien landen - waar Nederland overigens niet bij zit. 75 procent van de ondervraagden geeft aan het 'onwaarschijnlijk' te vinden om zomaar benaderd te worden door tech-bedrijven. In 2016 lag dat aantal lager, 63 procent. Neemt niet weg dat oplichters het blijven proberen. Microsoft krijgt maandelijks 11.000 klachten hierover binnen.

Overigens betreft het niet alleen telefonische oplichting, maar ook links naar malafide websites, nepmails en pop-ups die het doen lijken alsof er iets mis is met de pc. Die laatste categorie maakt wel minder slachtoffers dan voorheen, mogelijk omdat meer mensen dit soort pop-ups door adblockers niet meer zo vaak te zien krijgen.

Risicogroepen

Uit het rapport blijkt ook dat mensen tussen de 18 - 37 jaar het vaakst in internetoplichting trappen, en mannen vaker dan vrouwen. Dit heeft er mee te maken dat zij online meer risicogedrag vertonen, bijvoorbeeld door torrentsites te gebruiken. De kans is groter dat ze daar in aanraking komen met o.a. geïnfecteerde advertenties of besmette bestanden.

Ook wanneer er niet direct financiële schade wordt geleden, heeft dit soort oplichterij een grote impact. Zo kost het tijd en soms ook geld om alsnog na te lopen of er niets fout is met de pc. En dat zorgt voor flinke stress, merkt 76 procent van de deelnemers aan het onderzoek op. 6 procent zegt daadwerkelijk geld te zijn verloren aan criminelen, tegenover 9 procent in 2016.