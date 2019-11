Microsoft onthult nieuw logo voor Edge-browser

2019-11-04T09:44:00

2019-11-05T15:29:37

Microsoft is zijn Edge-browser opnieuw aan het opbouwen en daar hoort ook een nieuwe look bij. De bekende letter 'E' wordt vervangen door een blauw met groene golf als logo.

Die 'E' stond al vanaf 1996 voor 'Explorer', als onderdeel van Internet Explorer. In 2015 werd het de 'E' van 'Edge'. Microsoft wil nu die banden met het verleden loslaten. Internet Explorer en Edge hebben momenteel namelijk niet de beste naam. Vandaar ook dat Edge grondig op de schop gaat. Met een nieuwe, frisse uitstraling.

De nieuwe Edge-browser is een aangepaste versie van de Chromium-browser, zoals Opera, Vivaldi en Brave bijvoorbeeld dat ook zijn. Een van de voordelen is dat alle extensies voor Chrome straks standaard ook werken in Edge. Daarnaast is het de bedoeling dat de browser sneller en stabieler is.

Chromium-Edge installeren

Mettertijd vervangt deze variant de huidige Edge in Windows 10. Maar wanneer precies, dat is nog niet bekend. Neemt niet weg dat je er nu al mee aan de slag kunt. Er is namelijk een beta-versie beschikbaar die volgens Microsoft gewoon geschikt is voor dagelijks gebruik. Lees hier hoe je de Chromium-Edge-browser installeert en wat je er mee kunt.