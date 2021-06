Microsoft pusht Edge als standaard browser na update

2021-05-31T10:16:00

2021-05-31T10:12:58

Een update voor de Edge-browser zorgt ervoor dat je bij het opstarten een pop-up krijgt met de melding om Edge als de standaard browser in te stellen. Microsoft noemt dit de 'aanbevolen instellingen', die je overigens niet hoeft te accepteren.

De melding komt tevoorschijn zodra Edge-versie 91 geïnstalleerd is. Updates voor de browser worden vaak automatisch doorgevoerd, maar je kunt dit ook handmatig controleren door naar edge://settings/help te surfen. De nieuwste versie wordt dan direct binnengehaald. Open je Edge hierna opnieuw, dan krijg je de pop-up voorgeschoteld.

Elders online lezen we over een andere melding, namelijk om Bing als standaard zoekmachine in te stellen. Met daarbij klachten van gebruikers die de boodschap telkens opnieuw krijgen zodra ze de browser herstarten. Microsoft erkent dat dit een bug is en zoekt momenteel naar een oplossing.

Je kunt dit soort pop-ups in de toekomst overigens voorkomen door naar edge://flags/ te gaan en daar de optie edge-show-feature-recommendations op Disabled te zetten.

Nieuw in Edge 91

Los van de opdringerige melding is het wel aan te raden om naar Edge 91 te upgraden. De browser vraagt hierna maar liefst 82 procent minder van het werkgeheugen, door tabbladen op de achtergrond efficiënter in slaapstand te houden.

Daarnaast vind je onder edge://settings/appearance tien nieuwe thema's, waarmee het uiterlijk van de browser te personaliseren is: