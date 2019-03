Microsoft: Ransomware op retour, phishing juist niet

2019-03-01T14:46:00

2019-03-01T14:38:22

Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat het aantal ransomware-aanvallen de afgelopen tijd sterk is gedaald. Phishing komt juist telkens vaker voor. Het bedrijf baseert zich op cijfers van zijn eigen beveiligingsdiensten, waaronder Windows Defender.

Microsoft zag tussen maart 2017 en december 2018 een daling van 60 procent in het aantal ransomware-besmettingen. Men denkt dat deze vorm van malware niet meer lucratief genoeg is voor cybercriminelen, omdat potentiële slachtoffers inmiddels (soms door schade en schande) een stuk wijzer zijn geworden.

Door de brede media-aandacht weten veel pc-gebruikers nu dat ze regelmatig back-ups moeten maken en daarnaast vooral geen losgeld moeten betalen. De kans dat criminelen iets overhouden aan het verspreiden van ransomware is op zijn beurt kleiner geworden.

Willen ze bijten?

Goed nieuws dus, ware het niet dat men (wederom) een alternatief heeft gevonden in de vorm van phishing. Het aantal inkomende mailtjes dat phishing-links bevatte, steeg in 2018 met maar liefst 250 procent. Van 0,25 procent naar 0,55 procent. Wat niet zoveel lijkt, maar ga maar eens na hoeveel e-mails er op dagelijkse basis wereldwijd over en weer gaan.

Deze vorm van oplichterij lijkt de voorkeur te hebben omdat mensen er sneller intrappen. Nepmails kunnen heel betrouwbaar overkomen en criminelen worden telkens slimmer in het bespelen van hun individuele slachtoffers.

Nederland goed geschoold

Wordt gekeken naar malware in z'n algemeen, dan nam het aantal besmettingen in 2018 wel af ten opzichte van 2017 - van 7 tot 5 procent. Opvallend daarbij is dat Nederland in de top 5 landen staat met de minste malware. Volgens Microsoft komt o.a. doordat Nederlanders goed op de hoogte zijn van cyberdreigingen en de bijbehorende maatregelen. Wijsheid komt met de jaren!