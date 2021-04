Microsoft rolt nieuws en weer-widget uit voor Windows 10

2021-04-23T10:15:00

2021-04-23T10:12:45

Microsoft brengt de komende weken een nieuwe widget uit voor Windows 10, waardoor je vanuit de taakbalk snel het laatste nieuws en de huidige weersverwachting terugvindt.

Deze persoonlijke nieuwsfeed circuleerde sinds januari al onder Windows Insiders en is nu klaar voor een breder publiek. Microsoft laat de functie meeliften met een aankomende beveiligingsupdate voor Windows 10. Zodra die op je systeem geïnstalleerd is, zie je rechtsonderin beeld een nieuwe knop in de taakbalk, die in één oogopslag het weerbericht toont.

Door er op te klikken, opent een uitgebreide stroom van nieuwsberichten. De artikelen zijn afkomstig van meer dan 4.500 sites en door op een titel te klikken, opent het hele artikel in de Edge-browser. Ook als je een andere standaard browser hebt ingesteld. Je hebt invloed op het soort onderwerpen dat de widget aanbiedt, door je interesses aan te passen. Hier bepaal je bijvoorbeeld dat je geen sportverhalen wil zien, of nieuws over beroemdheden.

Likes

Vergelijkbaar met Facebook kun je ook een emoji-reactie achterlaten, zoals een duimpje omhoog, een hartje of een boos gezichtje. Op de achtergrond leert de kunstmatige intelligentie van Microsoft welke berichten je wel en niet aanspreken, en past het aanbod daar op aan. De widget is ook in z'n geheel uit te schakelen. In onderstaande video krijg je alvast een voorproefje.