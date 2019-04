Microsoft sluit online boekenwinkel voor Edge

2019-04-03T10:20:00

2019-04-03T15:42:17

Microsoft stopt met het aanbieden van e-books in de Microsoft Store. De hele sectie is uit de downloadwinkel van Windows 10 verdwenen en boeken die reeds zijn gekocht, zijn over een tijdje zelfs niet meer te lezen.

De afdeling voor e-books werd begin 2018 geopend. De titels die je er kocht, werden in de Edge-browser. geladen Die bood exta opties zoals het aanpassen van lettergroottes en het maken van aantekeningen. Een groot succes was het blijkbaar niet, want na iets meer dan een jaar wordt de stekker er alweer uitgetrokken.

Geld terug

Klanten hebben nog een poosje de tijd om hun e-books uit te lezen. Dat kan nog tot begin juli. Omdat aankopen worden teruggedraaid, geeft Microsoft geld terug met als goedmakertje nog 25 dollar zakgeld om vrij te spenderen aan games en apps in de rest van de Store. Edge blijft verder vooralsnog gewoon te gebruiken om lokale EPUB-bestanden mee te openen.