Microsoft Start is nieuwsdienst binnen en buiten Windows

2021-09-08T10:43:00

2021-09-10T10:23:37

Microsoft Nieuws gaat voortaan door het leven als Microsoft Start. De gepersonaliseerde nieuwsdienst is te raadplegen binnen Windows 10 en 11, via de browser en als app voor smartphones en tablets.

De naam is gekozen omdat je de dag 'start' met de informatie die je nodig hebt, aldus het bedrijf. De nieuwsdienst schotelt verhalen voor die afkomstig zijn van meer dan duizend kanalen. De informatie is af te stemmen op je eigen interesses, wat handmatig in te stellen is en op de achtergrond helpt kunstmatige intelligentie ook een handje mee.

Jouw persoonlijke nieuwsfeed is gekoppeld aan je Microsoft-account. Je zou dus op ieder apparaat dezelfde selectie moeten zien, zolang je daarop met hetzelfde account ingelogd bent. Dat scheelt een wirwar aan verschillende nieuwsbronnen.

Focus op Edge

Microsoft Start is te vinden op MicrosoftStart.com, volgens Microsofts aankondiging in de Edge- en Chrome-browser. Maar je komt er evengoed via een andere browser, zoals Firefox. In Windows 10 is Start geïntegreerd met de Nieuws- en interessesknop in de taakbalk. En in Windows 11 maakt het deel uit van de nieuwswidget.

Wanneer je op een nieuwsbericht klikt, dan opent deze altijd in Edge. Ook als je een andere standaard browser hebt ingesteld. Binnen die browser kom je de nieuwsberichten ook tegen zodra je een nieuw tabblad opent. Tot slot is de Start-app er ook voor Android en iOS. Had je de Microsoft Nieuws-app al, dan wordt deze automatisch bijgewerkt.