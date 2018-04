Microsoft stelt Spring Creators Update Windows 10 uit

2018-04-11T12:42:12

2018-04-11T17:16:02

Vanwege een ernstig probleem met de Spring Creators Update stelt Microsoft de grote update voor Windows 10 voorlopig nog even uit. Bij gebruikers bij wie de update al wel is begonnen, loopt de computer tijdens het updateproces naar alle waarschijnlijkheid vast.

Er is een bug aangetroffen in de langverwachte Lente-update, maar het is niet bekend wat er precies mis is met de update. Gisteren had de grote Spring Creators Update uitgerold moeten worden naar Windows 10-computers, maar de update is voorlopig niet beschikbaar.

Blocking Bug

Microsoft heeft een zogeheten Blocking Bug ontdekt in de update, waarmee wordt aangeduid dat een fout in de update belangrijk genoeg is om deze uiteindelijk niet uit te rollen. Computers waar de update echter wel naar is uitgerold, kunnen sporadisch tijdens de installatie last krijgen van vastlopers, waarbij het opstartlogo van Windows 10 in beeld blijft staan en er verder niets gebeurt. Alleen door het handmatig uit- en weer inschakelen van de computer kan weer worden doorgestart naar de vorige versie van Windows 10. Bij het Windows Update-onderdeel valt vervolgens te lezen dat de update is mislukt.

Kleine veranderingen

De Windows 10 Spring Creators update bevat een aantal kleine veranderingen. Zo is er de langverwachte TimeLine-functie, waarmee je eenvoudiger oudere documenten en eerder geopende programma's kunt terugvinden. Verder zijn diverse apps op de schop gegaan, en is de zogeheten Fluent Design verder in het besturingssysteem doorgevoerd.