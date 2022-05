Microsoft test Android 12.1 voor Windows 11

2022-05-23T09:18:27

2022-05-23T09:20:19

Microsoft is serieus als het gaat om de Android-ondersteuning voor Windows 11. Het bedrijf test momenteel versie 12.1 voor het besturingssysteem.

Door nieuwe versies van het mobiele systyeem te ondersteunen in het zogenaamde Windows Subsystem for Android, blijven Android-apps soepel werken op Windows 11. Momenteel is deze versie alleen beschikbaar voor Windows Insiders.

Nu is het zo dat het gros van de Windows 11-computers werkt met Android 11. Dat is een veelgebruikte versie van het systeem, waar weinig mis mee is. Maar Android 12.1 is veel recenter natuurlijk (terwijl Google ondertussen al werkt aan Android 13, dat later dit jaar verschijnt).

Update voor Android op Windows

De update brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo verschijnen Android-notificaties nu als Windows-meldingen in het Actiecentrum. Ook laat de Taakbalk zien of een app gebruikmaakt van je microfoon of locatie. Daarnaast starten apps niet opnieuw op zodra je je computer uit de slaapstand haalt.

Verder is het zo dat je toegang krijgt tot allerlei handige Android-instellingen binnen de Instellingen-app van Windows. Ook gaan apps voortaan veel beter om met je camera en netwerkmogelijkheden.

Aangezien de update nu nog getest wordt binnen het Dev-kanaal, kun je als tester te maken krijgen met veel bugs. Het systeem kan vastlopen en sommige Android-apps stoppen soms met werken. Desondanks is het goed om te weten dat Microsoft blijft investeren in dit onderdeel.