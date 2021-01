Microsoft test weerbericht en nieuws in taakbalk Windows 10

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan weldra snel vanuit de taakbalk van Windows 10. Althans wanneer deze functie zijn weg vindt naar de reguliere versie van het besturingssysteem. Nu is het enkel nog voor Windows Insiders beschikbaar.

Windows Insiders die build 21286 installeren, merken rechts in de taakbalk een nieuw blokje op met informatie over het weer. In één oogopslag zien ze wat de huidige weersomstandigheden zijn en wat de temperatuur is. Door erop te klikken, opent een paneel met nieuwsheadlines. Die zijn afkomstig van meer dan 4.500 internationale nieuwswebsites, aldus Microsoft.

Je hebt deels invloed op het soort verhalen dat hier verschijnt door aan te geven dat je meer of juist minder nieuwsberichten rond een bepaald onderwerp wil zien. Wil je helemaal niet gestoord worden door de nieuwe functie, dan kun je het uitschakelen. Net zoals dit werkt met het zoekvak van Windows 10, wat juist links in de taakbalk is geplaatst.

Wanneer?

Het is altijd de vraag of en wanneer Insider-functies naar het grote publiek komen. Maar het nieuws- en weerpaneel ziet er al erg gelikt uit. Mogelijk wordt het onderdeel van een onderdelenupdate, waarvan er ook voor dit jaar weer twee gepland staan. In ons jaaroverzicht blikken we (onder meer) vooruit op Windows 10 in 2021.