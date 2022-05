Microsoft test Windows 11-zoekbalkwidget

2022-05-20T09:17:41

2022-05-20T09:23:02

Microsoft test nu een experimentele functie samen met Windows Insiders, in de vorm van een widget die zoekopdrachten op het web uitvoert.

Het bedrijf omschrijft de functionaliteit als “lichtgewichtige, interactieve content”, de eerste in z’n soort. Het is de bedoeling dat Windows 11 meer van dit soort widgets krijgt.

Niet iedereen die meedoet met de bèta van Windows 11 krijgt toegang tot de gloednieuwe zoekbalk. Maar iedereen die hem wel ziet en de nieuwe widget niet gebruikt, kan hem uitschakelen. Dat doe je door er met je rechtermuisknop op te klikken, de extra opties te selecteren en het benodigde vinkje weg te halen (in dit geval is dat voor nu Show search).

Nieuw soort widgets voor Windows 11

Mocht je zelf meedoen met het Windows Insiders-programma en de zoekbalk nog niet tegenkomen, geen nood. Soms helpt het om na het updaten de computer een keertje opnieuw op te starten; als het goed is verschijnt de balk dan in beeld. Onthoud dat niet iedereen echter meedoet met deze test.

Of dit daadwerkelijk een handige toevoeging is aan Windows 11, dat is aan de gebruiker om te bepalen. Zo’n zoekbalk voor zoekopdrachten op het web kan handig zijn wanneer je haast hebt en snel even iets op wil zoeken, zonder dat je daar een programma voor hoeft op te starten.

Echter, de kans is groot dat een grote groep mensen altijd een browser open heeft staan, waardoor zo’n zoekbalk zelden gebruikt gaat worden. Verder is dit natuurlijk een mooie manier voor Microsoft om gebruikers meer richting de Bing-zoekmachine (en de eigen Edge-browser) te begeleiden.