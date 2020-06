Microsoft toont nieuw startmenu Windows 10

2020-06-24T10:47:00

2020-06-24T11:04:05

De ontwikkeling van Windows 10 staat nooit stil en dat geldt ook voor de vormgeving van het besturingssysteem. Microsoft deelt nu nieuwe beelden van hoe het startmenu er in de toekomst mogelijk uit gaat zien.

Bij de komst van Windows 10 werd het klassieke startmenu met open armen ontvangen, nadat het in Windows 8 ontbrak. Door de jaren heen zijn er al verscheidene aanpassingen aan het uiterlijk gedaan. Maar een mooi, strak geheel is het nog altijd niet. Deels is dat te wijten aan de live-tegels die er een rommeltje van maken. 

Eerder gingen er geruchten dat Microsoft die tegels helemaal uit het startmenu wilde halen, maar dat lijkt voorlopig niet het geval. Wel worden ze netter in het startmenu geïntegreerd. In het voorbeeld zie je hoe ze een transparante achtergrond krijgen die aansluit bij het gekozen Windows 10-thema, licht of donker.

Volgend jaar

Hetzelfde geldt ook voor de software-icoontjes. Bovendien sluiten de logo's van Microsoft-programma's straks beter op elkaar aan. Deze wijzigingen samen moeten zorgen voor een startmenu met een rustiger uiterlijk. De update wordt pas ergens volgend jaar verwacht. De oktober/november-update van 2020 voegt naar verwachting namelijk weinig nieuws toe.

Ben je op zoek naar de achtergrondafbeelding uit bovenstaand voorbeeld? Deze is te downloaden in de Microsoft Store als onderdeel van een speciaal Pride-thema voor Windows 10. Daarnaast zijn er al verschillende opties om het startmenu aan te passen.