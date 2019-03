Microsoft trekt Windows-updates terug bij opstart-problemen

2019-03-13T09:49:00

2019-03-14T14:18:03

Een van de grootste nachtmerries bij het installeren van een Windows-update is dat je pc daarna ineens niet meer opstart. Het is velen wel eens overkomen. Met een beetje geluk hoef je binnenkort niet meteen drastische maatregelen te nemen.

Windows 10 detecteert straks in de komende grote update dat er iets fout is gegaan en trekt de update dan tijdelijk terug. Daarvan wordt melding gemaakt op deze Windows-supportpagina. Mocht je hier tegenaan lopen, dan krijg je na de mislukte installatie een pop-up te zien. Die geeft aan dat de update niet is doorgevoerd omdat de pc anders niet meer zou opstarten.

Pas na een maand wordt de update dan opnieuw aangeboden. In de tussentijd onderzoekt Microsoft waar het mis is gegaan en wordt gezocht naar een oplossing, zodat het bij een tweede poging wel goed gaat.

Russische roulette

Het installeren van Windows-updates kan aanvoelen als Russische roulette. Microsoft moet rekening houden met veel verschillende systeemconfiguraties, drivers en dergelijke. Inmiddels wordt kunstmatige intelligentie ingezet om te analyseren welke pc's de minste kans geven op problemen. Deze systemen krijgen updates als eerste aangeboden.

Onlangs bleek nog dat veel Windows-gebruikers zich storen aan de frequentie van Windows-updates, die vaak ook ongelegen komen. Met Windows 10 hanteert Microsoft een agressievere update-aanpak, om te zorgen dat iedereen up-to-date is en veilig blijft. Maar dat deze manier ook zo zijn nadelen heeft, wordt nog regelmatig bewezen.

Windows 10-update

Microsoft legt nu de laatste hand aan de grote Windows 10-update, die naar alle verwachtingen begin april zal verschijnen. Benieuwd wat er straks allemaal nieuw is in de Windows-update? Hier lees je er alles over.