Microsoft verkoopt Mijnenveger-trui voor onder de kerstboom

2021-12-01T10:15:00

2021-12-01T10:11:42

Voor velen is kerst niet compleet zonder een lelijke kersttrui aan te trekken en ook Microsoft doet aan die traditie mee. De trui die dit jaar wordt verkocht, staat in het teken van het klassieke Windows-spelletje Mijnenveger. Maar veel maten zijn al uitverkocht.

Op het moment van schrijven is de Minesweeper Ugly Sweater nog te bestellen in de maten SM, XL en 2XL. De meest gangbare maten M en L zijn al niet meer te krijgen, zo ook 3XL niet. Hoe lelijk je de trui ook mag vinden, het is wel een echte collector's item. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel AbleGamers, dat zich inzet voor het toegankelijk maken van videogames voor mensen met een beperking.

Microsoft begon deze trend in 2018. Destijds werden er een paar truien onder influencers verspreid en zo ook het jaar daarop. Pas vorig jaar kwamen ze beschikbaar voor een groter publiek. Truien met een Windows 95, Windows XP en MS Paint-thema konden bij iedereen onder de kerstboom belanden. Het goede doel betrof toen Girls Who Code. Deze organisatie heeft voornemens om meer vrouwen in de tech-industrie aan het werk te krijgen.

Spelregels

Dit jaar is de eer dus aan Mijnenveger om op de trui te schitteren. Niet zo verwonderlijk gezien het puzzelspel al sinds 1992 onderdeel is van Windows. Bedoeling erbij is om alle juiste vakjes aan te klikken. Zit er een mijn onder, dan begin je helemaal opnieuw. De precieze spelregels zijn bij lang niet iedereen bekend. Op goed geluk rondklikken en hopen op het beste, is dan ook een veelvoorkomende strategie.