Microsoft vindt nieuw thuis op Samsung-smartphones

2019-08-09T11:53:00

2019-08-09T11:41:02

Windows Mobile moest het afleggen tegen Android, maar Microsoft heeft de smartphone-markt nog niet helemaal opgegeven. En daarom breidt de samenwerking met Samsung de komende tijd nog verder uit.

Samsung-telefoons en tabels worden al een tijdje standaard uitgerust met enkele Office-apps, waaronder Word en Excel. De Samsung Galaxy Note 10 houdt het daar niet bij. Ook apps van Outlook, LinkedIn (in 2016 door Microsoft overgenomen) en OneDrive vind je er meteen op terug. Voor Outlook geldt dat er speciale integratie is met de meegeleverde stylus van de Note 10, de S Pen.

Over OneDrive gesproken, deze cloudopslagdienst wordt gekoppeld aan de Galerij-app van Samsung. Foto's zijn op die manier direct door te loodsen naar je OneDrive-account. Balen voor Google, dat Google Foto's al standaard in Android aanbiedt en een soortgelijke functie heeft.

Smartphone op pc

Verder wordt er in het menu voor snelle instellingen een plek vrijgehouden voor het overzetten van foto's naar Windows 10-pc's. Daarvoor is er integratie met de Jouw telefoon-app van Microsoft. Daarmee is het straks ook mogelijk om je smartphone-scherm te 'spiegelen' op je computer, zodat deze te bedienen is met toetsenbord en muis.

