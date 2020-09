Microsoft werkt aan videobelfunctie Windows 10

2020-09-21T10:07:00

2020-09-21T10:08:44

Microsoft werkt aan een videobelfunctie voor Windows 10 met de naam Meet Now. Die nestelt zich in de taakbalk en laat je snel en eenvoudig beeldbellen zonder extra software te installeren.

Dat meldt de site Windows Latest. Meet Now is opgedoken in een recente testversie van Windows 10. Het is nog niet zeker of de functie uiteindelijk naar reguliere Windows-gebruikers komt en zo ja, wanneer dan precies. Maar de timing zou nu perfect zijn.

Sinds de coronacrisis is het lastiger geworden om elkaar face-to-face te ontmoeten. We videobellen daardoor veel meer, zowel privé als zakelijk. Bedrijven die hun werknemers laten thuiswerken, zijn namelijk grotendeels overgestapt op videovergaderingen.

Zonder accounts

Hoe laagdrempeliger het proces om zo'n videoconferentie op te zetten, hoe meer mensen er gebruik van maken. Dat maakte van Zoom ook zo'n succes. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een webbrowser. Je hoeft zelfs geen account aan te maken.

Hetzelfde zou gelden voor Meet Now in Windows 10. De functie brengt je naar de webversie van Skype (althans wanneer je Skype niet al als software geïnstalleerd hebt) en om daarmee te videobellen, heb je ook geen Skype-account nodig.

Hoe dat werkt, legt Gerard Lodder uit in onderstaande video.