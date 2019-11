Minecraft Earth: Virtueel bouwen in echte wereld met AR

2019-11-20T14:42:00

2019-11-20T14:38:15

Minecraft Earth is nu ook in Nederland te downloaden. Het betreft een augmented reality-game voor Android-smartphones die sterke gelijkenissen vertoont met Pokémon Go. Wat moet je daarover weten?

In Minecraft Earth komen je ontwerpen tot leven dankzij augmented reality. Je kijkt hiervoor door je smartphone-camera om de virtuele elementen te laten samensmelten met onze echte wereld. Om te bouwen heb je onder meer grondstoffen nodig. Die verzamel je door naar buiten te gaan en ze te vinden op de in-game kaart, die overeenkomt met je eigen locatie.

Je kunt in je eentje bouwen, maar met anderen is uiteraard veel leuker. Vrienden zijn uit te nodigen door QR-codes in te wisselen. Op deze manier kunnen vreemden niet zomaar langswippen om de boel af te breken. Op openbare plekken kom je 'avonturen' tegen, daar kan wel iedereen die in de buurt is aan meedoen. Ook dit is een manier om aan nieuwe voorwerpen te komen.

Gratis met in-app aankopen

Minecraft Earth spelen is in principe gratis. Wel is inloggen met een Microsoft-account noodzakelijk. Daarnaast zijn er verschillende soorten in-app aankopen, zoals je in bovenstaande afbeelding ziet. Gouden muntjes voor het aanpassen van je personage, zijn voor echt geld te koop. Dat geldt ook voor robijnen, die onder andere in te zetten zijn om het 'craften' van nieuwe uitrusting te versnellen.