‘Motorola werkt aan smartphone met riante camerasensor’

2022-02-21T09:15:54

2022-02-21T09:22:54

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan werkt Motorola aan een nieuwe smartphone die voorzien wordt van een riante camerasensor.

De smartphone in kwestie wordt de Motorola Frontier genoemd, door informatielekker Evan Blass op zijn afgeschermde Twitter-account. Via zijn profiel brengt Blass een afbeelding van de telefoon naar buiten, waarop we het toestel van vier kanten kunnen bekijken.

Motorola-smartphone met grote camerasensor

Opvallend is de riante camerasensor achterop. Voorheen leek het erop dat dit een sensor van 200 megapixel zou zijn, maar nu blijkt dat het gaat om 194 megapixel. Dat getal staat immers naast de sensor. De andere twee camera’s beschikken over een vijftig en twaalf mepapixelsensor. Dit zijn naar verluidt een groothoekcamera en telelens.

Verder is er weinig bekend over de specificaties van het aankomende toestel. Op de afbeelding is te zien dat het design ietwat itereert op het typische design van een Motorola-smartphone. De cameramodule ziet er anders uit dan normaal, maar het ronde logo is nog altijd in het midden te vinden. Voorop zit een groot scherm met gebogen randen, waardoor het geheel een premium uitstraling heeft. Het is echter nog niet te zeggen of dit ook een premium smartphone wordt; daarvoor weten we simpelweg te weinig over de specs en prijs.

Daarnaast is het nog even afwachten wanneer Motorola het toestel aankondigt. De fabrikant heeft hier zelf nog niets over naar buiten gebracht.