Mozilla beoordeelt beveiliging populaire IoT-kerstcadeaus

2019-11-22T15:01:00

2019-11-22T14:55:49

In de maanden november en december vliegen er een hoop slimme gadgets over de toonbank. Eerst met Black Friday, daarna voor Sinterklaas en kerst. Maar hoe veilig zijn deze apparaten eigenlijk? Firefox-aanbieder Mozilla zocht dat uit.

Electronica wordt veelvuldig afgeprijsd tijdens Black Friday en Cyber Monday. Denk dan aan gadgets als slimme speakers, smartwatches, koptelefoons, spelcomputers en security-camera's. Zodra die verbinding maken met internet of gekoppeld worden aan een online apparaat, is het alleen wel belangrijk dat ze goed beveiligd zijn. Dat is echter niet altijd even makkelijk te achterhalen.

Daarom nam Mozilla de proef op de som bij krap 80 populaire internet-of-things-cadeaus. Er is bijvoorbeeld gekeken naar encryptie; legt het apparaat in kwestie een beveiligde verbinding aan? Is er sprake van een standaard wachtwoord en zo ja, is die makkelijk te raden door kwaadwillenden? Is bekend welke data er wordt verzameld en hoe deze wordt bewaard? Zijn er kwetsbaarheden bekend?

Verschillen per merk groot

Over het algemeen valt op dat gerenommeerde merken als Apple, Samsung, Sonos en Nest (van Google) het er goed vanaf brengen. Een bekend merk dat slechter scoort, is Ring - bekend van zijn videodeurbellen. Of wat te denken van een slimme dimmer van Wemo, waar onderzoekers een lek in ontdekten dat er na een jaar nog steeds in zat.

Heb je een van de producten op het oog, dan is het aan te raden om de bevindingen van Mozilla er even op na te lezen.

Overheidscampagne: Doe je updates

Inmiddels is de Nederlandse overheid met een nieuwe campagne gestart rond de beveiliging van slimme apparatuur. Op de site veiliginternetten.nl vind je nu allerlei tips waar je bij aanschaf op kunt letten. Doe je updates, luidt het devies. Wel is het zo dat kopers dit niet altijd zelf in de hand hebben. De fabrikant moet die updates in de eerste plaats immers wel ook aanbieden.

Daarom wordt er op Europees niveau al een poosje gewerkt aan een IoT-keurmerk. Apparaten die met internet verbinding maken, moeten dan aan strenge veiligheidseisen voldoen. Anders mogen ze niet verkocht worden. Belangrijk daarbij is dat dit voor consumenten duidelijk moet zijn, bijvoorbeeld dankzij informatie op de verpakking.