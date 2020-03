Nederlanders geven steeds meer uit aan online aankopen

Het totaalbedrag dat Nederlanders samen uitgaven aan online aankopen is in 2019 opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 25,8 miljard euro ging er over de digitale toonbank, tegenover 23,7 miljard euro in 2018.

De stijgende lijn zet voort, zo werd er eerder namelijk ook al een groei gemeten tussen 2017 en 2018. De cijfers blijken uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van Thuiswinkel.org. Deze organisatie ken je vermoederlijk van de officiële keurmerken voor Nederlandse webwinkels.

Online bestellingen werden in 2019 vaker met smartphones gedaan dan in 2018, in totaal 15 procent. Maar traditionele computers blijven op dit gebied toch de voorkeur houden. 44 procent van de aankopen werd op een laptop gedaan, 27 procent op desktop-pc's.

Online supermarkt

In ons land koopt bijna iedereen koopt wel eens iets online. Dat geldt namelijk voor 96 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar. De zogeheten food/nearfood-sector kende de grootste groei in online bestedingen. Hieronder vallen o.a. supermarkten die thuisbezorgen.